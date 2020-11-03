В Омске прямо на остановке столкнулись две маршрутки с пассажирами

Маршрутки столкнулись прямо на остановке. Фото: пресс-служба Госавтоинспекции по Омской области

Сегодня утром около 11:45 на остановке улица Лизы Чайкиной произошла авария с двумя пассажирскими ГАЗелями. Одна из них следовала по маршруту №323 под управлением 45-летнего водителя. В районе остановки водитель не выдержал безопасную дистанцию и врезался в другую маршрутку № 97, которая в этот момент отъезжала от остановки. Ей управлял водитель 56 лет.

Как сообщают в Госавтоинспекции на момент аварии в салонах находились всего 18 пассажиров. Одна женщина после столкновения обратилась за медицинской помощью. Остальные омичи не пострадали. По факту ДТП проводится проверка, все обстоятельства и виновные устанавливаются.