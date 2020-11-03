В Омске ищут пропавшего подростка с татуировкой в виде иероглифов

Марк ушел из дома и не вернулся. Фото: поисковый отряд "ДОБРОСПАС"

Активисты поискового отряда продолжают поиски 17-летнего Марка Чередова. Как сообщают в ориентировке, он ушел из дома в поселке Ростовка 30 октября и не вернулся. От него не было никаких новостей уже 4 дня.

На момент ухода на Марке были: светло-серая куртка, темные штаны, белые кроссовки.

Из особых примет отмечаю шрам под левым каленом с внутренней стороны и татуировку в виде иероглифов в нижней части живота.

Всех, кто видел парня или знает, где он может находиться просят сообщить в поисковой отряд или в полицию.