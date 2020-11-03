Охотники в Омской области вместо дичи отстреливают коров

Четырех буренок застрелили прямо на лугу, где они паслись. Фото: Иван ВИСЛОВ

В соцсетях появилось сообщение от местного жителя Называевского района Омской области. Сейчас проходит осенний сезон охоты и многие любители выезжают в районы, чтобы добыть дичь. Но, по словам сельчанина, некоторые стреляют совсем не по тем животным, на кого у них есть разрешение.

- 30 октября 2020 года в д. Милютино хозяева двух подворий не дождались с пастбища своих буренок. Отправились на поиски и всего-то в 1,5 км от деревни нашли туши двух застреленных коров, а через 1 км ещё две туши. Хочу предупредить и предостеречь жителей нашего и близлежащих районов, быть внимательными. Прислушиваться к раздающимся в округе выстрелам и реву техники, - предупреждает автор поста.

Также местный житель уточнил, что уже подал заявление в полицию и тех, кто пристрелил коров уже ищут.

В комментариях омичи согласны с тем, что стрельба по домашним животным ради забавы или даже по неосторожности недопустима.