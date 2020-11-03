В Омске из-за жалоб жильцов на шум могут снести детскую площадку

Так выглядит спорная площадка. Стоит отметить, что она и правда находится довольно близко от дома. Фото: ВКонтакте

Накануне в соцсетях появилось сообщение от жителей городка Нефтяников. Они столкнулись с неожиданной для себя проблемой. Как говорит атор поста, в их дворах стояла старая детская площадка, которая не устраивала ни детей, ни взрослых. В этом году жильцы домов №62 и 64 по улице 20 Партсъезда, решили обновить ее за свой счет. К новым качелям и каруселям, конечно, потянулись местные дети. Но это не понравилось одним из жильцов первого этажа.

- Одним жильцам с первого этажа 64 дома не понравилось, что дети играют и кричат. Они пожаловались в жилищную инспекцию . Пришли люди, измерили расстояние и сказали, что от дома должно быть минимум 10 метров, а у нас 5, и опечатали всю площадку. Сказали что все снесут, а эта площадка сначала постройки домов стоит! - возмутился автор поста.

В комментариях есть те, кто тоже считает такой снос несправедливым, но есть и те, кто поддерживает и понимает пожаловавшихся на шум соседей.