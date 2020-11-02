Омичи начали делиться друг с другом лекарствами в соцсетях

Омичи делятся друг с другом лекарствами и способами лечения. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Настолько остро, как сейчас, проблема оказания медицинской помощи в Омске не стояла, наверное, еще никогда. С приходом второй волны пандемии коронавируса, местные жители массово жалуются на отстуствие элементарных вещей. В дефиците участковые врачи, места в больницах и даже жизненно необходимые медикаменты.

Чтобы хоть как-то справиться с ситуацией, омичи запустили в соцсетях обмен лекарствами.

Люди делятся, кто чем может: в основном, остатками из доковидных запасов или высланным друзьями из других городов.

И что пугает еще больше – отчаявшись получить профессиональную помощь и разобраться в происходящей неразберихе, больные начали назначать друг другу лечение.

– Я сама недавно перенесла пневмонию левосторонию, – пишет в группе «Омск ВК» Ольга Смурыгина. – Я – онкобольная. Пока была дома между химиями, дважды вызывала скорую. Меня не забирали. На ноги поставили онкологи. После выписки я платно сходила на прием к пульмонологу. Дышала назначенными препаратами через небулайзер – каждый по отдельности разводила с физраствором. Сходите лучше к пульмонологу, они лечение назначают куда лучше, чем терапевты. Здоровья вам и берегите себя.

– Соседка болела. Не смогла купить «Лидокаин», и ей назначили [перечень лекарств] по два укола (утром и вечером), – рассказывает Ирина Вербицкая. – Колола ей вторая соседка. Так вот и спасаем друг друга. Респиратор надевала и ходила ее колоть. Ни медиков, ни лекарств. Спасение утопающих – дело рук самих утопающих.