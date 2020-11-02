К омичам стали приходить мошенники под видом «проверяющих» и делать замеры вирусов в воде

Ранее в Омске активизировались «специалисты» по обработке авто от коронавируса. Фото: vk.com/auto_omsk

О новом виде мошенничества рассказали на днях омичи, к которым уже нагрянули аферисты. Пользуясь неразберихой, которая сейчас творится в городе из-за пандемии, незнакомцы обходят квартиры доверчивых омичей.

Мошенники представляются сотрудниками санитарных служб и требуют, чтобы владельцы жилья запустили их для «проверки воды на вирусы».

– Хотелось бы предупредить всех жителей Омска о мошенниках, которые ходят по квартирам и частным домам, одевшись в защитные костюмы, и якобы проверяют воду в кране на наличие вируса, – рассказывает подписчик паблика «Аварийный Омск». – А затем говорят, что на будущее нужна профилактика и впаривают антивирусный фильтр для воды за 5 тысяч рублей.

Жителей Омска предупреждают: это мошенники, на уловки которых вестись не надо. Если к вам пришли такие «специалисты», сообщайте об их визите в полицию.

Напомним, в первую волну пандемии в Омске активизировались «специалисты», обещавщие изгнать ковид из машин.