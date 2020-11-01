В Омской области школьники надругались над могилами и разрушили их

Дети повалили кресты. Фото: Пресс-служба УМВД России по Омской области

Пугающая история произошла в одном из сел Любинского района. Там в полицию поступил сигнал о том, что на местном кладбище неизвестные надругались над могилами. На погосте были повреждены надгробные кресты. В итоге вандалы повалили 43 креста на разных могилах, некоторые они и вовсе сломали.

- Полицейские установили причастность к произошедшему двоих школьников 9-ти и 12-ти лет. Местные жители видели их гуляющими по территории кладбища. Имущество они повредили двумя днями ранее, из хулиганских побуждений, - рассказали подробности "Комсомолке" в пресс-службе омской полиции.

На семьи школьников вышел инспектор по делам несовершеннолетних. Решается вопрос о постановке их на учет. Самое интересное, что семьи хулиганов характеризуются положительно.

Проблем с законом ранее у них не было.