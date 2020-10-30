В минздраве объяснили, зачем открыли дополнительные морги под ковидные трупы в Омске

В городе появилось еще три морга, специализирующихся на коронавирусе. Фото: Олег УКЛАДОВ

Накануне в Сети стали появляться сообщения о том, что в Омске отдали дополнительные морги специально для погибших от коронавируса. Уточняли, что за последнюю неделю под ковид передали сразу три патологоанатомических отделения.

В пресс-службе министерства здравоохранения ответили, что это сделано для соблюдения санитарно-эпидемиологических норм в уже существующих ковидариях.

- Информация об увеличении количества моргов для омичей, умерших от коронавируса, не соответствует действительности. Речь идет о статусе моргов при вновь открывающихся ковидных базах. Если медучреждение начинает принимать ковидных больных, то и в морге при этом отделении должны быть соблюдены все санитарно-эпидемиологические нормы, – уточнили в пресс-службе областного минздрава.