Tele2 предлагает жителям Омска больше еды и кофе

Клиенты Tele2 могут получить скидку 20% при заказе комбо-набора к бургеру и второй кофе в подарок при заказе в ресторанах быстрого питания.

Для этого достаточно в программе лояльности для клиентов Tele2 «Больше» на сайте или в мобильном приложении выбрать предложение в категории «Еда» и активировать его. Полученный в SMS код нужно сообщить кассиру или ввести на кассе самообслуживания. При заказе через мобильное приложение «Бургер Кинг» можно указать промокод в разделе «Купоны».

Партнер программы лояльности предоставит клиентам Tele2 скидку 20% на комбо-набор к бургеру. Также клиенты оператора могут получить второй кофе – капучино или латте объемом 300 мл – в подарок. Предложение действует до 15 ноября 2020 года и не распространяется на доставку.

Программа лояльности «Больше» ориентирована на интересы клиентов и предлагает скидки от партнеров без дополнительных условий. Категории акций программы охватывают самые разные сферы жизни, от путешествий и развлечений до шопинга и саморазвития. Например, летом 2020 года клиенты Tele2 в Омске чаще всего выбирали в программе «Больше» фотокниги в подарок и скидки до 50% в интернет-магазине «Мультфото», а также подарки на «ЛитРес» (3 книги бесплатно на выбор из специальной подборки).