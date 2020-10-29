Омич уронил светофор на рельсы и парализовал движение трамваев

В Амуре водитель джипа уронил столб со светофором с уехал. Фото: ВКонтакте

В одной из омских групп в соцсетях горожане поделились фотографиями, на которых запечатлели водителя, уронившего светофорный столб. Водитель внедорожника по непонятным причинам наехал на светофор, после чего тот упал прямо на трамвайне рельсы и разбился. ДТП произошло на проспекте академика Королева на остановке "поселок Рабочий".

- Водитель этой машины снёс светофор. Вырвал с корнем и, не вызвав ГИБДД, скрылся. Движение трамвая парализовано. Кто за это ответит пассажирам и пешеходам? - интересуется автор поста.

Теперь трамваи не могут проехать по рельсам, а пешеходы перейти дорогу. Фото: ВКонтакте

На фотографиях видно, что как минимум один трамвай уже задержался из-за необычного препятствия. Неудобства испытывают не только пассажиры общественного транспорта. Светофор был еще и пешеходным, поэтому перейти оживленную магистраль в этом месте теперь трудно.