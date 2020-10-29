Омские власти решили не наказывать медиков скорой, добивавшихся госпитализации пациентов

Фельдшеры не могли найти койки для пациентов весь день. Фото: vk.com

Напомним, ЧП, информация о котором быстро распространилась за пределы Омска, произошло 27 октября.

Поздно вечером к зданию регионального минздрава приехали три машины скорой помощи. Они стояли перед зданием на Красном Пути с включенными сиренами, чтобы привлечь внимание чиновников.

Фельдшеры весь день вынуждены были возить пожилых пациентов с тяжелой формой ковида. Их не принимали ни в одной больнице города, ссылаясь на отсутствие свободных мест. При этом у одного больного был 81% поражения легких, у другого – 88%.

В итоге протест медиков не прошел даром. Благодаря огласке, которую получила эта история, они фактически спасли жизнь пациентам – места в больнице экстренно нашли.

Но буквально через несколько часов появился неожиданный комментарий от минздрава – именно работу скорой в Омске взяли на особый контроль. Однако еще чуть позже официально пообещали все-таки не наказывать их – видимо, за отсутствие мест в больницах. Как бы парадоксально это ни звучало.

– Чисто по-человечески вряд ли их накажут. Это же системный сбой, – рассказала Telegram-каналу «Подъем» официальный представитель облправительства Алина Атаманенко. – Губернатор об этом говорил, что произошла заминка в системе госпитализации, и наша задача сейчас – оперативно перестроить систему так, чтобы таких ситуаций не возникало. Эта ужасающая история не должна повториться. Но все будет понятно, когда завершится проверка. Александр Леонидович сказал сегодня завершить эту историю. Он плотно занялся этим вопросом, сам в ручном режиме проводит совещания, уже было несколько.

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