Омичи выложили фото огромной очереди в детскую травматологию

Фото: «Аварийный Омск»

Омичи пожаловались на огромную очередь, которая собралась в коридоре детской травматологии, расположенной в городке Нефтяников. На снимках, вложенных в соцсети, видно, что люди в ожидании приема врача скученно сидят в тесном коридоре. Автор поста утверждает, что ждать приходится по 3-4 часа.

Комментаторы рассказывают, что большие очереди здесь всегда – в больницу приезжают пациенты не только из Нефтяников, но и из Амура. Другие рассказывают, что после публикации в больницу стали запускать по одному человеку, остальные теперь ждут своей очереди на улице.

– В поликлинике городской детской больницы № 3 находится травматологический пункт, к которому ведет неширокий коридор, – прокомментировали ситуацию в пресс-службе областного минздрава. – В часы, когда идет наплыв маленьких пациентов с различными травмами, в коридоре может образовываться небольшая очередь. В рамках выполнения мероприятий по недопущению распространения новой крорнавирусной инфекции сотрудники травмпункта постарались расставить лавочки таким образом, чтобы максимально развести посетителей, ожидающих приема. Врачи и персонал травмпункта стараются оказывать помощь оперативно. Однако скопление людей может возникнуть в моменты, когда одновременно несколько пациентов ожидают приема. Тем более, что с одним ребенком часто приходят оба родителя. Маленьких пациентов с травмами невозможно оставить ожидать на улице, поэтому коллектив больницы просит омичей набраться терпения, пытаться соблюдать дистанцию и меньше общаться друг с другом во время ожидания приема.

Омичи рассказывают, что такая ситуация сейчас почти во всех медучреждениях города. Вот, как выглядит холл перед регистратурой поликлиники № 17 в Чкаловске.