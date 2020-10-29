Избавиться от «бабушкиного ремонта»: Райффайзенбанк выяснил, как и на какие средства омичи обновляют жилье

Усталость от старого интерьера и желание избавиться от «бабушкиного ремонта» — главные причины для переделки в квартирах омичей. Пандемия коронавируса — главный «ускоритель» в этом вопросе: треть россиян взялись обновлять своё жильё, поскольку из-за самоизоляции у них появилось больше свободного времени. При этом каждый шестой горожанин делает ремонт в кредит, а каждый второй использует для этого собственные накопления, показало исследование Райффайзенбанка.

В Омске 92% опрошенных делали ремонт для себя. 4% благоустраивали жильё для детей/родителей и ещё 3% готовили его для сдачи в аренду.

Половина респондентов в Омске затеяли ремонт, потому что устали от старого интерьера. Другие отвечали, что обустраивали новую квартиру, которую купили вообще без отделки (14%), или хотели избавиться от «бабушкиного ремонта» (12%). Примерно такое же число горожан (13%) рассказали, что исправляли технические повреждения, которые случились в результате протечки крыши или озорства домашнего животного. И только 1% обустраивали отдельное место для удалённой работы/учёбы.

Сильнее прочих от старого интерьера устали москвичи (52%), питерцы (51%) и екатеринбуржцы (51%). Ремонт в новостройке оказался наиболее актуален для жителей Ростова-на-Дону (19%). Интересно, что в Омске чаще, чем в других городах, сообщали о технических повреждениях, как о главном стимуле ремонта, но реже других – о потребности в удаленном рабочем месте.

По данным опроса Райффайзенбанка в Омске

Около половины омичей (45%) делали ремонт на собственные накопления. Наиболее популярен такой финансовый подход оказался в обеих столицах (57% в Мск и 56% в Спб). При этом копили во всех городах люди достаточно быстро: 40% — менее года, а 35% — год. Большинство (43%) каждый месяц откладывали разные суммы.

Треть россиян ремонтировали жильё на текущий доход. Наиболее популярен этот вариант стал у жителей Омска (33%).

15% опрошенных делали ремонт в кредит. На заёмные средства больше рассчитывают в Екатеринбурге и Ростове-на-Дону (по 18%). В Омске эта доля меньше – всего 16% опрошенных.

При этом более половины (54%) всех респондентов прежде, чем взять кредит, сравнивали предложения на специальных сайтах. 27% просто пошли в свой зарплатный банк. При этом, в Омске зарплатный банк выбрало большее число респондентов – 33%. Кроме этого, 15% приняли кредитное предложение в мобильном банке, а 12% согласились на предложение по почте или смс.

«В Райффайзенбанке каждый третий клиент берёт потребительский кредит на ремонт. Средняя сумма займа составляет примерно 450 тысяч рублей. Рассчитать сумму, оставить заявку на кредит можно не только в наших офисах, но и на сайте или в мобильном приложении банка», - отметила Ирина Ярыгова, руководитель направления по развитию розничного бизнеса Райффайзенбанка в Сибирско-Уральском макрорегионе

47% опрошенных делали ремонт сами. Причём наиболее популярен этот вариант оказался среди жителей Екатеринбурга (55%) и Омска (54%), а реже всего к нему обращались москвичи (37%). 19% респондентов предпочли что-то сделать, а что-то всё же доверить рабочим.

По данным опроса Райффайзенбанка в Омске

64% омичей утверждают, что им пришлось экономить на ремонте. При этом трети всех опрошенных экономить пришлось из-за пандемии. Однако 37% как раз благодаря коронавирусу и взялись за ремонт, поскольку на самоизоляции появилось больше свободного времени. 30% по этой же причине начали запланированный ремонт раньше времени. Только 3% пришлось делать перепланировку из-за организации дистанционного места работы/учёбы. При этом 1% респондентов говорят, что пандемия никак не повлияла на их планы.

В онлайн-опросе приняли участие более 1600 человек, которые делали ремонт в течение последних шести месяце. Это мужчины и женщины (45% & 55% соответственно) из пяти городов-миллионников (Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Екатеринбурга и Омска), преимущественно 26-45 лет. Ежемесячный уровень дохода почти половины респондентов (49%) составляет от 30 до 60 тыс. руб., 28% — менее 30 тыс. руб., 15% — 60-90 тыс. руб.