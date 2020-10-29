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На видео попало как омичи, пытаясь объехать пробку, создают еще одну во дворах домов

Местные жители не довольны таким поведением водителей
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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Такую картину каждый день наблюдают в своих дворах жители домов на улице 70 лет Октября.

Такую картину каждый день наблюдают в своих дворах жители домов на улице 70 лет Октября.

Фото: ВКонтакте

В соцсетях омичи поделились видео, на котором засняли пробку из автомобилей, которая каждый вечер образовывается в их дворе. Автор записи искренне не понимает, зачем водители так усложняют себе жизнь.

- Пробка во дворах домов на 70 лет Октнября каждый день утром и вечером в часы-пик. Многие пытаются здесь объехать затор на центральной улице, но в итоге стоят в домах даже дольше, чем на магистрали. Тут не редкость глупые мелкие аварии, потому что проезды узкие. Неужели вам нравится стоять в такой пробке? - недоумевает автор поста.

Также жители этих домов возмущены тем, что из-за желающих объехать пробку они сами не могут проехать к своим домам и найти место для парковки. Даже просто пройти там бывает трудно: чтобы пропустить встречные машины водители не редко заезжают на тротуары.

- А ведь впереди зима. В домах дороги никто для вас чистить не будет. Куда из колеи вы свернете? - добавляет автор поста.