Спустя два года в мэрию вернулся бывший начальник департамента строительства Трушников

Илья Трушников вернулся в строительство.

Сегодня стало известно, что бывший директор департамента строительства снова вернулся в ведомство, но теперь уже на должность первого заместителя директора депстроя. Назначение состоялось 19 октября. Сейчас Илья Трушников временно возглавляет департамент, пока нынешний директор Александр Мякинин в отпуске.

Напомним, что Илья Трушников бвл директором департамента строительства в Омске с 2016 по 2018 годы, но ушел по собственному желанию. Мэр Омска Оксана Фадина тогда подписала его заявление, но была недовольна внезапным уходом чиновника в самый разгар реконструкции Юбилейного моста.