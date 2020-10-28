Омич после ссоры с любимой устроил 4 ДТП и чуть не натравил собаку на полицейского

Омича пришлось задерживать с применением оружия. Фото: Олег ЗОЛОТО

Вечер понедельника для одного из жителей Амурского поселка выдался тяжелым. Он крепко выпил и отправился на свидание с любимой, с которой ожидаемо поругался. В порыве чувств мужчина на машине сломал забор и уехал. На дороге он снес зеркало заднего вида внедорожника "Тойота", но не остановился. Водитель иномарки возмутился и попытался догнать водителя, но тот неожиданно резко затормозил, став виновником столкновения. Потом еще раз задел "Ленд Кроузер" по касательной и скрылся во дворах.

С помощью очевидцев участковому удалось быстро выяснить, что мужчина добрался до СТО, оставил там машину, а сам ушел. Обнаружили его на остановке "Успешная" на улице Завертяева, где и произошло ДТП. Но задержать дебошира оказалось непросто. С ним была собака породы алабай, которую он угрожал спустить на полицейского. В ответ представителю закона пришлось пригрозить оружием.

Как сообщают в пресс-службе полиции, выяснилось, что омич стал виновником еще нескольких мелких аварий до встречи с внедорожником. Он специально наезжал на машины, чтобы выместить обиду на свою девушку. Автомобиль "Ауди", на котором передвигался дебошир забрали на штрафстоянку, полиция ждет результатов медосвидетельствования и проверяет причастность водителя к другим ДТП.