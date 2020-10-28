С начала года омичи оформили через отделения почтовой связи более 120 тысяч страховок

С начала года жители Омской области оформили в почтовых отделениях более 120 тысяч страховых полисов по различным видам страхования.

При оформлении страховки используется технология онлайн взаимодействия со страховыми компаниями - после заполнения всех необходимых данных оператор отправит запрос и получит расчет страховой премии от разных страховых компаний, что даст возможность клиенту подобрать наиболее оптимальные для себя условия. Для оформления полиса ОСАГО потребуется стандартный набор документов и данных: ФИО страхователя и владельца, их паспортные данные, данные ТС (марка, модель, рег.№, технические характеристики), водительские права допущенных к управлению лиц, диагностическая карта для транспортных средств старше 3-х лет. Документы могут быть представлены как в оригиналах, так и в копиях или фото с телефона.

Для того чтобы застраховать свое имущество, нет необходимости предъявлять документ и осматривать объект недвижимости – достаточно при оплате коммунальных и иных платежей обратиться к оператору почтового отделения с просьбой оформить услугу. Стоимость страховой программы является фиксированной. В качестве подтверждающих документов клиенту выдается страховой полис и чек. К событиям, в случае которых клиент получает страховые выплаты, относятся: пожары, стихийные бедствия, противоправные действия третьих лиц и другие страховые случаи.

«Почтовые отделения находятся в шаговой доступности для абсолютного большинства жителей Омской области. Партнерство Почты России со страховыми компаниями предоставит возможность жителям даже самых отдаленных районов региона оформить полисы страхования на месте, без необходимости выезда за пределы своего населенного пункта», - отмечает заместитель директора УФПС Омской области Владимир Размус.