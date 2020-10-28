Омичи избил незнакомца за неуважительное обращение

Полиция быстро задержала подозреваемого. Фото: Олег ЗОЛОТО

В неприятную историю попал 43-летний омич из Ленинского округа после отдыха с друзьями в одном из кафе в центре. Мужчина пришел в полицию с заявлением, в котором рассказал, что под утро, когда кафе закрылось, он вышел на улицу один, где и встретил посетителя из соседнего кафе, которое тоже закрылось. Сначала завязалась беседа, но быстро переросла в драку, последствия которой омич не помнит. Он отключился, а в сознание пришел только в больнице. Как оказалось, скорую для него вызвали неравнодушные прохожие.

В полиции уточнили, что омич заявил о пропаже денег и телефона. Подозреваемого в избиении и краже задержали. Им оказался 30-летний житель Советского округа. На допросе он уточнил, что ему не понравилось, как незнакомец разговаривал, поэтому дебошир решил отомстить обидчику.

На омича завели уголовное дело по статье грабеж. Ему может грозить лишение свободы. Максимальный срок по статье 7 лет.