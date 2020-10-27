Из-за болеющих артистов Омской филармонии пришлось в пятый раз перенести концерт

Фото: omfil.ru

Сезон простуд, видимо, сказался и на Омской филармонии. В отличие коллег из драмтеатра, его руководство пока не объявляло о полном закрытии на карантин. Однако сразу несколько выступлений, запланированных на ближайшее время, пока не состоятся.

– Перенесены концерты «Музыка большого города» (на 21 декабря) и Soundtrack (дата уточняется), «Королева патефона» (дата уточняется), – говорится в сообщении на официальном сайте филармонии. – Обратите внимание, в афише возможны изменения – актуальная информация размещается на сайте omfil.ru в разделе «Афиша».

В комментарии под этим постом уточняется, что выступления пришлось отложить из-за болезни ключевых исполнителей. Слушателям, которые не хотят больше ждать, предлагают обменять билеты на любые другие выступления, либо вернуть деньги.

Добавим, концерт «Музыка большого города» переносится уже в пятый раз. Изначально он планировался на 27 марта. Но как раз в этот день в регионе объявили режим повышенной готовности из-за пандемии коронавируса.