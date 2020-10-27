Омич растратил пособие на ребенка, которого бросил 7 лет назад

Омич обратился в Пенсионный фонд для получения «ковидных» выплат на ребенка. Фото: Иван МАКЕЕВ

Житель Кировского округа узнал, что из-за пандемии коронавируса и введенных нерабочих дней государство выплачивает пособие на детей. Мужчина вспомнил, что у него как раз есть ребенок, и обратился за выплатами. Полученные деньги он потратил на себя.

Чуть позже об этом узнала бывшая жена омича. Она также подала заявку на пособие, но в выплате ей отказали: положенные по закону 10 тысяч рублей уже получил ее экс-супруг.

– Вместе с тем установлено, что отец ребенка, проживающий отдельно более 7 лет и не оказывающий ему на протяжении этого времени никакой материальной помощи, также имеющий задолженность по алиментам, необоснованно получил указанную выплату, что повлекло нарушение прав и интересов несовершеннолетнего, – сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

По решению мирового суда, мужчину обязали отдать незаконно полученные деньги матери ребенка.