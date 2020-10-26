Омская драма за неделю попрощается сразу с двумя постановками

Одним из спектаклей, которые омичи увидят в последний раз, станут «Игроки». Фото: omskdrama.ru

Из-за пандемии коронавируса два спектакля драмтеатра прожили на полгода дольше. Последний показ любимых многими омичами спектаклей «Игроки» и «Синяя борода» планировали еще весной. Но из-за ограничительных мер перенесли на осень.

Сейчас театр также временно закрыт на карантин. Такое добровольное решение приняли сами артисты и руководство Омской драмы. Однако ради этих двух постановок решили сделать исключение.

– 30 октября и 6 ноября на Камерной сцене им. Татьяны Ожиговой спектакли «Синяя борода» и «Игроки» будут сыграны в последний раз, – рассказали в пресс-службе театра.

На все вопросы вам ответят в Омском государственном академическом театре драмы по телефонам: 24-32-12, +7(913) 612-53-04 (Андрей Маслов), +7(904)075-88-72 (Екатерина Квашнина).

СПРАВКА:

Постановка по мотивам знаменитой сказки Шарля Перро «Синяя борода» (16+) режиссера-постановщика Анны Закусовой появилась в репертуаре 7 октября 2017 года. Ранее прощание с этим спектаклем было перенесено на октябрь с 15 апреля. Билеты, приобретенные на обе даты, действительны.

В спектакле заняты: Николай Сурков, Ирина Бабаян, Ольга Беликова, Алина Егошина, Кристина Лапшина, Мария Токарева, Вера Фролова, Юлия Пошелюжная, Олег Берков, Степан Дворянкин, Игорь Костин, Александр Соловьев, Андрей Агалаков.

Последний показ спектакля «Игроки» (16+) в постановке Юрия Муравицкого был перенесен на 6 ноября с 27 апреля. Билеты на обе даты также действительны. Постановка по комедии Н.В. Гоголя, с 2009 года идет на Камерной сцене. За 11 лет показов зрительский интерес к спектаклю оставался неизменно высоким.

В спектакле заняты: народный артист России Михаил Окунев, заслуженные артисты России Сергей Оленберг, Александр Гончарук, актеры Руслан Шапорин, Олег Теплоухов, Иван Маленьких, Егор Уланов, Виталий Семёнов, Николай Сурков.