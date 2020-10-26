Омский водитель, из-за которого велосипедист лишился уха, заплатит ему полмиллиона

Ответчик подавал апелляцию, но решение суда оставили без изменений. Фото: Архив "КП"

Инцидент произошел в мае прошлого года в центре Омска. Водитель на «Тойоте», поворачивая с улицы Красных Зорь, не уступил дорогу велосипедисту и сбил его.

В результате мужчина на велосипеде получил множественные травмы, в том числе лишился уха. Это было расценено как нанесение вреда здоровью средней тяжести.

Потерпевший обратился с иском о компенсации в суд. Ответчик настаивал, что велосипедист ехал без шлема, в момент ДТП слушал музыку в наушниках и не обращал внимание на происходящее на проезжей части.

– Решением Куйбышевского районного суда Омска исковые требования удовлетворены частично, с водителя автомобиля в пользу пострадавшего взыскана компенсация морального вреда в размере 500 тысяч рублей, – сообщает пресс-служба областной прокуратуры. – Не согласившись с решением суда первой инстанции, ответчик обжаловал его.

Суд высшей инстанции оставил решение без изменений. Кроме того, водителя лишили прав на управление машиной на 1,5 года.