Трое омичей похитили девушку и вымогали деньги у ее сожителя

Троих омичей задержали на дороге в Новосибирской области.

Накануне в соседнем Новосибирске задержали троих омичей, которые пытались вымогать деньги за освобождение взятой в заложницы девушки.

Все началось, когда в полицию обратился 39-летний новосибирец. Он утверждал, что сам сбежал от похитителей, а у них в заложницах осталась его 32-летняя девушка, за освобождение которой у него вымогают деньги.

Полицейские из Новосибирска на одной из дорог задержали автомобиль "Тойота Ленд-Крузер", на котором передвигались трое похитителей и заложница. Как сообщили в пресс-службе новосибирской полиции, подозреваемыми оказались трое омичей 28, 45, 58 лет. Они удерживали пару в квартире, забрав у них ценности и вымогая деньги. Затем мужчине удалось сбежать через окно. После этого он стразу обратился в полицию за помощью.

Сейчас омичи находятся под стражей, на них завели дело по статье "похищение человека".