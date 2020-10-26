Циклон принесет в Омск сильную метель и ураганный ветер

Омичей просят быть осторожными на улице в ближайшие дни. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Синоптики уже предупреждали омичей о существенном и резком похолодании в середине недели. Теперь специалисты Обь-Иртышского УГМС предупреждают о возможном усилении ветра и сильных осадках.

Так во вторник синоптики обещают дождь и усиление ветра до 18 м/с, а в среду температура упадет до -8, порывы ветра усилятся до 20 м/с, а в некоторых районах Омской области пойдет настоящая метель.

В МЧС Омичей просят быть осторожными, не выходить на улицу без необходимости, не находиться вблизи рекламных щитов, старых деревьев и линий электропередач. Также в ведомстве предупреждают об образовании гололеда и просят автомобилистов соблюдать предельную осторожность на дорогах.