В омской области ремонтник перекрыл воду сотне домов и детскому саду

В Горьковском районе местные жители внезапно остались без воды. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Инцидент произошел в Горьковском районе Омской области. Местного подрядчика, по вине которого без воды остались жилые дома на семи улицах и детский сад, обвиняют в самоуправстве.

Как сообщают в пресс-службе УМВД, с заявлением о нарушении к ним обратилась администрация Октябрьского сельского поселения. Оказалось, что подрядчик, проводивший подготовку водопровода к проведению строительных работ, отключил водоснабжение для более чем сотни жилых домов и одного детского сада. Уведомление об отключении он принес в администрацию уже после того, как воду по факту выключил.

Так как большого вреда жителям поселка действия подрядчика не привели, мужчине грозит штраф от 300 до 500 рублей или обычное предупреждение.