«Ростелеком» обеспечил телефонной связью Омский нефтеперерабатывающий завод

«Ростелеком» в Омске подключил в АО «Газпромнефть-ОНПЗ» тысячу телефонных номеров. Услуги связи для Омского нефтеперерабатывающего завода, являющегося одним из самых современных нефтеперерабатывающих заводов России, включают телефонные номера с возможностью совершать звонки по выделенной линии с цифровым потоком, что позволяет общаться по защищенному каналу, с исключением случаев прослушивания разговоров.

Цифровая телефонная связь — это полный спектр высококачественных услуг фиксированной связи с использованием современного коммутационного оборудования и круглосуточным мониторингом состояния сети. Этим объясняется высокое качество связи, отсутствие прерываний и посторонних шумов, а также возможность подключения дополнительных сервисов.

«Современные информационные технологии «Ростелекома» помогают эффективно управлять бизнес-процессами компаний, что позволяет им укреплять лидерские позиции на корпоративном рынке. Услуга «Телефония для бизнеса» сформирована с учетом потребностей клиентов разных сегментов и интересна как малому и среднему бизнесу, так и крупным компаниям, и государственным структурам. С нашей телефонией клиентам доступны функции офисных станций: переадресация звонков, сообщение о поступающем вызове, ожидание на линии, аудио-конференция, голосовая почта и другие», — комментирует директор Омского филиала ПАО «Ростелеком» Эдуард Серобабин.

Для всех новых абонентов мобильной связи «Ростелеком» на всех тарифных планах линейки «Вызов» абонентская плата будет составлять 1 рубль с НДС в течение двух календарных месяцев при условии перенесения абонентских номеров от других операторов связи до 31 декабря.

Узнать подробнее о технической возможности и условиях подключения услуг «Ростелекома» можно по выделенному номеру центра поддержки клиентов: 8 800 200 3000, на сайте omsk.rt.ru, а также самостоятельно в личном кабинете.