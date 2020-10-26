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Омича задержали с 1200 пакетиками героина

Он должен был все их продать
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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Из оптового тайника достали 1150 пакетиков с наркотиками.

Из оптового тайника достали 1150 пакетиков с наркотиками.

Фото: Пресс-служба УМВД России по Омской области

Накануне в Омске сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков задержали 49-летнего омича, который собирался сделать несколько закладок с героином. При задержании у курьера с собой оказалось 48 пакетиков общим весом 13,4 грамма.

При задержании омичу пришло новое сообщение, где его работодатели сообщали о новом месте оптового тайника-закладки, который находился в лесу неподалеку от поселка Ачаир в Омском районе Омской области. Кроме этого в телефоне мужчины нашли переписку со множеством клиентов.

В оптовом тайнике оперативники обнаружили 1150 свертков с героином, общей массой 321 грамм, все их планировали продать на территории Омска.

За покушение на сбыт такого количества наркотиков омичу может грозить до 20 лет тюрьмы.

За покушение на сбыт такого количества наркотиков омичу может грозить до 20 лет тюрьмы.

Фото: Пресс-служба УМВД России по Омской области

- Со слов фигуранта, работу он нашел самостоятельно в сети Интернет. Отослав свою анкету и копию паспорта адресату, получил инструкцию с условиями работы, размером заработка и правилами соблюдения мер конспирации при осуществлении сбыта наркотиков, - рассказали в пресс-службе УМВД по Омской области.

Задержанному может грозить до 20 лет лишения свободы за покушение на сбыт наркотиков в крупном размере. Сейчас следователи выясняют источники приобретения наркотиков.

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