Омича задержали с 1200 пакетиками героина

Из оптового тайника достали 1150 пакетиков с наркотиками. Фото: Пресс-служба УМВД России по Омской области

Накануне в Омске сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков задержали 49-летнего омича, который собирался сделать несколько закладок с героином. При задержании у курьера с собой оказалось 48 пакетиков общим весом 13,4 грамма.

При задержании омичу пришло новое сообщение, где его работодатели сообщали о новом месте оптового тайника-закладки, который находился в лесу неподалеку от поселка Ачаир в Омском районе Омской области. Кроме этого в телефоне мужчины нашли переписку со множеством клиентов.

В оптовом тайнике оперативники обнаружили 1150 свертков с героином, общей массой 321 грамм, все их планировали продать на территории Омска.

За покушение на сбыт такого количества наркотиков омичу может грозить до 20 лет тюрьмы. Фото: Пресс-служба УМВД России по Омской области

- Со слов фигуранта, работу он нашел самостоятельно в сети Интернет. Отослав свою анкету и копию паспорта адресату, получил инструкцию с условиями работы, размером заработка и правилами соблюдения мер конспирации при осуществлении сбыта наркотиков, - рассказали в пресс-службе УМВД по Омской области.

Задержанному может грозить до 20 лет лишения свободы за покушение на сбыт наркотиков в крупном размере. Сейчас следователи выясняют источники приобретения наркотиков.