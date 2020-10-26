Сводки коронавируса в Омске: 190 зараженных и 4 умерших пациента за сутки

В омских аптеках непросто купить антибиотики и противовирусные, но власти обещают решить эту проблему в ближайшие дни. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Омской области продолжается рост заболевших коронавирусом. Ежедневно медики фиксируют под 200 заразившихся. За последние сутки диагноз подтвердился у 190 омичей. Еще четверо пациентов в больницах скончались от коронавируса. Об этом сообщает региональный минздрав

С начала пандемии число зараженных уже подбирается к 15 тысячам. Скончались от ковида за все время 406 человек. Постепенно увеличивается число заболевших COVID-19 и в муниципальных районах омской области.

Распространение заболеваемости по районам выглядит следующим образом: Омск – 133 новых случая заболевания, Большереченский район – 17, Омский район – 10, Калачинский район – 4, Азовский, Колосовский, Исилькульский, Горьковский районы – по 3, Тевризский, Москаленский, Саргатский районы – по 2, по одному новому пациенту в Шербакульском, Оконешниковском, Муромцевском, Таврическом, Черлакском, Крутинском, Любинском, Кормиловском районах области, - говорится в официальном сообщении минздрава.

К тому же за сутки в омских лабораториях было проведено 2 148 тестов.