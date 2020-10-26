В Омске продолжают поиски молодого парня, пропавшего 4 дня назад

Омич ушел из дома 4 дня назад. Фото: ПСО "ДОБРОСПАС-ОМСК"

В Омске продолжают поиски 28-летнего Александра Гольского. Известно, что омич отправился на работу 22 октября из дома на улице Энтузиастов и пропал. О его местоположении ничего не известно до сих пор.

Во время ухода из дома Александр был одет в черно-зеленую куртку Nike, черные спортивные штаны и черную шапку Reebok, кроссовки болотного цвета.

Приметы: рост -175см, волосы темно-русые, глаза карие, худощавого телосложения.

Особые приметы: шрамы на запястьях обеих рук, шрам на поясницу.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о месте нахождения и судьбе Александра Гольского просят сообщить членам поискового отряда или в полицию.