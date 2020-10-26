В Омске вынесли приговор мужчине, купившему лекарство по поддельному рецепту

Омич пытался купить лекарство по поддельному рецепту. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Омич решил получить сильнодействующий препарат, прибегнув к хитрости. Молодой человек нашел в интернете специальный сайт, скачал оттуда бланк. А потом, подделав подпись врача, отправился в аптеку на улице Бархатовой.

Однако фармацевта так легко провести не удалось. Женщина сразу заподозрила неладное. И после проверки опасения, что ей предъявили фальшивку, подтвердились. Женщина вызвала полицию.

– В судебном заседании подсудимый вину признал в полном объеме, в содеянном раскаялся, – сообщает пресс-служба областной прокуратуры. – Суд назначил ему наказание в виде трех месяцев ограничения свободы с возложением ограничений, предусмотренных ст. 53 УК РФ (ограничение свободы). Приговор не вступил в законную силу.