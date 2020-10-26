Омичи находят грибы даже под снегом

Фото: Мария Тереня

Сибирские грибы настолько суровы, что могут расти даже при небольших заморозках. Неунывающие из-за рано начавшейся зимы омские грибники, видимо, об этом догадывались.

Отправившись в лес на севере региона, они нашли сразу несколько крепких и вполне съедобных на вид груздей. Насколько закалка минусовой температурой отразится на вкусовых качествах грибов, станет ясно, когда их приготовят.

Фото: Мария Тереня

Фото: Мария Тереня

Комментаторы паблика «Грибы и грибники Омской области», где счастливчики разместили фото своей добычи, удивляются, как, вообще, можно было рассмотреть грузди под слоем снега и опавших листьев.

– Еще вешенки были. Мы ненадолго заехали в знакомый лесок, – рассказывает автор находки Мария Тереня. – Холодно уже. А так не видно грибов. Искали в местах, где 100% грузди растут.

Кстати, омские грибники пишут, что еще надеются на оттепель. Тогда они отправятся в лес собирать самые поздние в сезоне грибы – вешенки.