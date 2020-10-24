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Вторая волна коронавируса в Омске: 185 зараженных и 4 умерших пациента за сутки

Вновь заболевших фиксируют почти во всех районах
Станислав МУХИНСтанислав МУХИН
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Вновь заболевших фиксируют почти во всех районах

Вновь заболевших фиксируют почти во всех районах

Фото: Пресс-служба администрации Омской области

Появились свежие цифры эпидемиологической обстановки по коронавирусу. За последние сутки заразились 185 омичей, еще четверо пациентов скончались от COVID-19. Всего с начала пандемии умерли от коронавируса уже 398 сибиряков. За день поправился и выписан из больницы 71 человек. Об этом сообщает региональный оперштаб.

- География новых случаев: Омск – 139, Омский район – 10, Калачинский и Саргатский по 4, Марьяновский, Кормиловский, Колосовский – по 3, Русско-Полянский, Называевский, Нижнеомский, Муромцевский, Таврический, Знаменский – по 2, Горьковский, Любинский, Оконешниковский, Полтавский, Крутинский, Азовский, Тарский – по 1, - сообщает минздрав.

За последние сутки в омских лабораториях проведено 5420 тестов. Всего же с начала пандемии их было уже более 600 тысяч.