В Омской области по сравнению с другими регионами ситуация с коронавирусом удовлетворительная

Эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян рассказал РИА Новости об усилении динамики заболеваемости COVID-19 во всех регионах и рассказал, какие города подтверждены распространению болезни больше всего. Ученые составили карту с регионами России, где хуже всего складывается обстановка с заболеваемостью. Омской области среди них нет.

Так, наиболее тяжелая ситуация складывается в Бурятии, на Чукотке, в республике Алтай, а также в Новосибирской области, республике Марий Эл, Севастополе, Новгородской области и Ненецком автономном округе.

В зону с неудовлетворительными показателями распространения вируса попали такие регионы как Томская область, республика Татарстан, Алтайский край, Санкт-Петербург, Красноярский край, Камчатка, Тыва и другие.

Омская область оказалась в зоне с удовлетворительной ситуацией. Вместе с омичами из СФО в неё попали только Кемеровская и Тюменская область и Ханты-Мансийский автономный округ.

Лучше ситуация складывается только в четырёх регионах России. Это Краснодарский край, Чечня, Ингушетия, Ленинградская область. Эксперты называют эти регионы стабильными с точки зрения распространения COVID-19.