Госпиталь Минобороны принимает не только военных, но и обычных омичей

Многофункциональный медцентр, который был построен весной в рекордный срок и открылся в июне сейчас загружен на 100 процентов. Он полностью перепрофилирован под лечение коронавирусных больных и сейчас здесь проходят лечение не только военные, но и обычные люди, те, кого принято называть гражданским населением.

Для возведения этого лечебного учреждения на улице Гусарова военным строителям потребовалось всего 57 суток и в июне здесь появились первые пациенты. Госпиталь размещается на территории 5 286 кв. м. и здесь есть самое современное медицинского оборудование, которое необходимо для своевременной диагностики и лечения пациентов: аппараты ИВЛ, компьютерной томографии, рентген, УЗИ и многое другое.

Люди, заболевшие ковидом сюда поступают точно также, как и в другие медицинские учреждения – по скорой. В приемном покое их осматривает врач, выясняет какие симптомы сопровождают состояние пациента, есть ли температура, насморк, отсутствует ли обоняние и вкус. Все это – типичные признаки того, что в организме человека есть коронавирус. Как правило, вопрос о госпитализации решается для тех пациентов, у которых температура поднялась выше 39 градусов. Сюда в первую очередь привозят тех, у кого пневмония и большинство пациентов – люди, относящиеся к группе риска: пенсионеры или люди с хроническими заболеваниями: сахарным диабетом, ишемической болезнью сердца, гипертонией.

Омских журналистов пригласили сюда для того, чтобы мы своими глазами увидели, как проходит лечение. Естественно, что перед тем, как попасть в приемное отделение нас «упаковали» во всю защитную амуницию, которая предусмотрена для врачей работающих в госпитале: защитные костюмы, респираторы, очки, перчатки, бахилы. Два часа проведенные этом «обмундировании» были очень тяжелыми. Дышать тяжело, очки запотевают моментально, маска давит. Только ощутив все это на себе, начинаешь понимать, что слова про героизм медиков это не пустой звук.

Прямо при нас в приемный покой скорая привезла мужчину, которого осмотрел врач. У пациента три дня держалась температура и когда состояние ухудшилось, супруга вызвала скорую. Таких страдальцев здесь много. В госпитале работают 2 инфекционных отделения, каждый из которых рассчитан на 45 коек, плюс реанимация и практически все они сейчас заняты.

Инфекционное отделение представляет собой систему изолированных боксов с санузлом. В каждом из них лежат по одному или два человека. Возле кроватей расположены консоли с кислородом для того, чтобы при возникновении проблем с дыханием человек мог нормально дышать. Лекарства и еду передают через специальное окошко (кстати, кормят здесь 5 раз в день), а вещи из палаты проходят обработку ультрафиолетом.

Кстати, о реанимации. В ней журналисты тоже побывали. Из 10 коек заняты были только три. Это те люди, которых принято относить к группе риска. Они переживают болезнь очень тяжело и каждый находится в специальном боксе. К ним врачи заходят в специальных костюмах с более высоким уровнем защиты, а состоянием каждого дистанционно следит дежурная медсестра, ведь палаты оборудованы видеокамерами.

-За все время работы нашего госпиталя здесь пролечилось около 500 человек, - рассказал начальник инфекционного отделения многофункционального медцентра Антон Соловьев. - Большинство пациентов сейчас находится в удовлетворительном состоянии, со средней степенью тяжести. В отделении реанимации есть больные в крайне тяжелом состоянии. Сейчас на лечении находятся как военнослужащие, так и ветераны вооруженных сил и гражданское население. Поступают с инфекционными заболеваниями, в том числе с коронавирусной инфекцией. Сейчас у нас 100%-ная загрузка.

Все врачи, которые трудятся в госпитале, а их здесь 27, прошли специальное обучение для борьбы по коронавирусной инфекции. Кроме того, в госпитале работают 45 45 санитаров и 57 медсестер. Интересно, что на первых порах здесь работали медики из Екатеринбурга и Ульяновска, а сейчас только местные.