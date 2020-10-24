Роспотребнадзор: Эпидемии гриппа в Омске пока нет

В поликлиниках сейчас наплыв пациентов. Фото: Пресс-служба администрации Омской области

Любопытные цифры опубликовал омский Роспотребнадзор. В ведомстве заявили, что в регионе продолжается обычный эпидемический сезон, характерный для осени повышенным количеством ОРВИ. При этом в Омской области эпидемии гриппа не наблюдается. Его вирусов в регионе почти нет. Продолжается вакцинация населения от гриппа.

Как сообщает омский Роспотребнадзор, сейчас в регионе привито более 630 тысяч человек среди взрослых, из них почти 39 тысяч человек – врачи, 48 тысяч человек – работники образования. Вакцину получили более 23 тысяч пенсионеров, а среди детей привито от гриппа 132 481 человек.

Добавим, что ранее один из ведущих пульмонологов спрогнозировал старт массовой вакцинации омичей от коронавируса в ноябре-декабре.