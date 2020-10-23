Объявлен сбор средств для коронавирусных больниц

В период первой волны COVID-19 региональной ассоциации врачей удалось собрать для медиков около 14,5 млн рублей и огромное количество средств защиты. Сегодня медработники, находящиеся на передовой борьбы с коронавирусом, вновь нуждаются в помощи.

Омская региональная ассоциация врачей уже на следующей неделе выступит с официальным обращением к руководителям предприятий и жителям города. Каждый желающий сможет помочь омским медикам, работающим в «красной зоне» больниц, где проходят лечение коронавирусные больные.

Как отметил председатель Омской региональной ассоциации врачей Юрий Новиков, вторая волна оказалась еще более тяжеловесная, чем первая, и медики как никогда нуждаются в поддержке. В период первой волны коронавируса региональной ассоциации врачей удалось собрать и передать в больницы города и области около 14,5 млн рублей. Также в адрес медиков поступило огромное количество совершенно различной, но крайне необходимой продукции – от защитных масок и минеральной воды, до современного спецоборудования. Тогда деньги и спецсредства были переданы в инфекционную больницу № 1 им. Д. М. Далматова, городскую поликлинику № 15, городскую больницу № 2, роддом № 4, МСЧ № 4, городскую детскую клиническую больницу № 3, Клинический медико-хирургический центр, клиническую медико-санитарную часть № 9 и другие медучереждения региона.

С наступлением второй волны COVID–19 бизнес уже начал помогать ассоциации.

- Одна из фирм, официальный дистрибьютор косметического бренда, предложила нам свою помощь, - сказал Юрий Новиков. - Так же, как и весной этого года, они предоставят нам дезодоранты, мыло, спреи и другую продукцию, относящуюся к классу личной гигиены. Весной и летом эта продукция была очень востребована, потому что работа в «красной зоне» очень сложная и напряженная. Пока это первая ласточка, которая откликнулась еще даже до того, как мы обратились с призывом о помощи.