В Омской области по решению губернатора на три года продлили налоговые каникулы Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Омской области срок действия налоговых каникул для впервые зарегистрированных ИП продлили на три года. Такое решение принял губернатор Александр Бурков. В то же время в 2021 году сохранят минимальные ставки по упрощенной системе налогообложения и льготные ставки по налогу на имущество. Расширен список получателей поддержки.

Эксперты уже назвали решение губернатора поддержать бизнес стратегическим. Это позволит сохранить ряд предприятий, а значит и рабочие места. В целом это должно позитивно сказаться на социально-экономическом состоянии региона. Эксперты отметили важность принципиальной позиции Буркова в сохранении льгот для бизнеса.

- С одной стороны бизнес нуждается в льготах, потому что сохраняются негативные моменты на рынке, продолжается снижение потребительского спроса, деловой активности. С другой стороны, финансовый блок всегда рачительно подходит к бюджету и настаивает, что это деньги, которые недополучит бюджет, - комментирует председатель комитета Ассоциации молодых предпринимателей России по содействию реализации национальных целей и национальных проектов Александр Потапенко. - Но правительство региона готово работать на перспективу, а сохранять льготы это значит работать на перспективу. В таком случае бизнес останется и через год, два всё это заново заработает и регион получит отдачу. А если мы живем одним днем и нам надо закрыть потребности бюджета, то нужно эти льготы убирать. Если смотреть с точки зрения стратегического подхода, подхода на 10-15 лет, то конечно льготы надо сохранять и может даже расширять их доступность, упрощать их получение. Таким образом, увеличивается количество спасаемых компаний, что важно для региональной экономики в будущем.

По словам министра экономики, принятые меры существенно увеличат количество предпринимателей, которые могут рассчитывать на государственную поддержку.

- Мы практически в три раза увеличиваем охват потенциальных получателей таких налоговых льгот. Надо отметить, что очень серьёзные дискуссии шли в правительстве, но это была принципиальная позиция губернатора. Стратегически это решение было необходимо принять, для того чтобы поддержать бизнес, сохранить рабочие места, обеспечить занятость в этом секторе, - говорит министр экономики Омской области Анна Негодуйко.