Автокран с неисправными тормозами протаранил легковушку

В иномарке перевозили маленького ребенка, которому после ДТП понадобилась медицинская помощь. Фото: Госавтоинспекция по Омской области

Сегодня днем в центре Левобережья произошло серьезное ДТП. Как сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции, около 13:30 на пересечении улиу Конева и 70 лет Октября, недалеко от ТЦ "Континент", автокран "МАЗ" под управлением 43-летнего водителя въехал в легковушку "Тойота Королла". В результате столкновения водитель иномарки 29-летняя женщина не пострадала, но помощь понадобилась двухлетнему ребенку, которого перевозили в машине с использованием детского кресла.

Во время аварии у автокрана были неисправны тормоза. Фото: Госавтоинспекция по Омской области

Предварительно сотрудниками ГАИ установлено, что на момент столкновения у "МАЗа" была неисправна тормозная система. В отношении водителя большегруза возбудили административное дело за управление автомобилем с заведомо неисправной тормозной системой. Сейчас проходит проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства аварии.