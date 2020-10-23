Ковидный роддом №4 в Омске заполнен на 60%

Места для беременных с коронавирусом еще есть.

Накануне в Омске медики били тревогу из-за возможного закрытия под коронавирус нескольких роддомов. Сейчас под коронавирусных больных перепрофилировали только один 5 роддом. Рожениц из него распределили по другим медучреждениям.

В минздраве отметили, что еще с начала марта 2020 года родильный дом №4 принимает беременных с признаками ОРВИ, пневмонии, в подозрением и подтвержденным диагнозом коронавирус.

- На сегодняшний день в стационаре находится 64 беременных женщины. Коечный фонд, состоящий из 105 мест, занят лишь на 60%, — рассказал главврач родильного дома № 4 Вадим Старостенко.