Циклон принесет в Омск на выходных мокрый снег и дождь

В регионе начал выпадать снег. Пока он небольшой и быстро тает. Фото: Евгения ГУСЕВА

Сегодня в Омске уже впал снег, который даже некоторое время пролежал на траве и машинах. Также существенно похолодало. В ближайшие выходные синоптики не прогнозируют никаких улучшений в погоде.

В субботу будет облачно и без осадков, а вот в воскресенье специалисты Обь-Иртышского УГМС обещают мокрый снег с дождем и похолодание в очные часы до -8 градусов. Из-за этого возможен гололед.

В начале следующей недели синоптики также сообщают об осадках и в виде дождя, и в виде снега. Ночная температура будет стабильно опускаться ниже нуля.