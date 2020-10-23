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Общество

Омская область продолжает бить рекорды по заражению коронавирусом

Уже 181 случай за сутки
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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Число выздоровевших пока остается ниже заразившихся.

Число выздоровевших пока остается ниже заразившихся.

Фото: Артем КИЛЬКИН

В Омской области уже несколько недель подряд растет количество новых зараженных коронавирусом. Сегодня, по данным федерального штаба по борьбе с коронавирусом, Омская область перешагнула рубеж в 180 зараженных коронавирусом за сутки. Показатель, который зафиксировали медики говорит о 181 новом случае заболевания. Всего в регионе с начала пандемии заболели 14 251 человек.

Вылечились за сутки 79 омичей. Это значительно больше, чем в предыдущие сутки. За все время пандемии в регионе вылечились 10 736 омичей.

К сожалению, статистика летальных исходов пополнилась 3 новыми случаями. Всего с начали пандемии в Омской области от ковида умерли 394 человека.