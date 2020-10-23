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Омичам, переносящим ковид бессимптомно, посоветовали самоизолироваться

Это поможет избежать дальнейшего заражения других людей
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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Тем, кто переносит коронавирус бессимптомно посоветовали провести пару недель дома.

Тем, кто переносит коронавирус бессимптомно посоветовали провести пару недель дома.

Фото: Евгения ГУСЕВА

Далеко не все люди болеют коронавирусом в тяелой форме. У многих болезнь и вовсе протекает бессимптомно, как у губернатора Омской области Александра Буркова. Об этом политик рассказал сам в видеообращении. О том, что нужно делать в таких случаях рассказала врач-пульмонолог Омской областной клинической больницы Ирина Меньщикова.

- Если вы болеете бессимптомно - изолируйтесь на две недели. Вы все равно разносите вирус и опасны для окружающих. Да, у человека хорошая имунная система, он переносит вирус легко, но другие, возможно, получат осложнения, - отметила Ирина Меньщикова в интервью ГТРК-Итрыш.