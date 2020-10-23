Массовую вакцинацию омичей от коронавируса планирую начать в ноябре

Те, кому прививку уже поставили, переносят ее легко. Фото: Олег ЗОЛОТО

Врач-пульмонолог Омской областной клинической больницы Ирина Меньщикова рассказала о возможной скорой вакцинации омичей от коронавируса. О поступлении новой российской вакцины в город говорили уже давно, но это была ограниченная партия.

- Прививка от ковида будет. Массовую вакцинацию планируют начать уже в ноябре - декабре. Сейчас идет третий клинический этап испытаний. Мои коллеги и я уже поставили первую прививку, сегодня поставим вторую. Она переносится довольно легко. Я думаю, любой желающий сможет получить ее бесплатно, - рассказала Ирина Меньщикова в интервью ГТРК-Иртыш.

Прививку уже поставили около 2000 медицинских работников. Все они переносят ее хорошо. У небольшого количества наблюдаются стандартное после любой прививки недомогание: ломота в суставах, мышцах, незначительное повышение температуры.