На трассе под Омском омичи вытащили улетевший в кювет автомобиль

На трассе под Омском водитель на скользкой дороге улетел в кювет. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Сегодня в соцсетях появилось сообщение от очевидцев, которые заметили на трассе на Таврическое под Омском вылетевший с дороги автомобиль. К счастью, водитель не пострадал, но вытащить автомобиль из кювета самостоятельно он уже не смог. Машина воткнулась носом в землю, поэтому даже оценить ущерб было затруднительно.

Помочь омичу решил неравнодушный водитель "Mitsubishi Pajero". У него на машине была установлена лебедка, с помощью которой пострадавший автомобиль удалось вытащить на дорогу. После осмотра хозяин машины отметил, что серьезно повредил колесо, да и в целом передняя часть автомобия серьезно пострадала.