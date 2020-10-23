В Омске управляющая компания подала в суд на собственных жильцов

Суд встал на строну УК. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Советском районном суде Омска рассказали об иске управляющей компании ООО ЖКХ "Сервис" к 13 жильцам дома, который они обслуживают. Причиной стали незаконно построенные кладовые, которые омичи отказались разбирать.

В пятиэтажке на улице Березовая, на семи этажах в разных подъездах жильцы построили себе кладовые, которые нарушали правила пожарной безопасности и не были предусмотрены в плане дома изначально. На место выезжали и инспекторы МЧС, которые подтвердили нарушения и выдали жильцам предостережение. Но и это не заставило их разобрать незаконные постройки.

Тогда управляющей компании пришлось обратиться в суд. Судья согласился с тем, что кладовые построили незаконно и обязал их владельцев разобрать постройки, а также оплатить судебные расходы.