На отремонтированном бульваре Мартынова омичи снова заметили ямы

Новые ямы появились недавно. Фото: ВКонтакте

Этим летом пристальное внимание омичей привлек отремонтированный в прошлом году бульвар Мартынова. Горожане заметили выбоины и трещины на дощатом покрытии, которым застелили часть бульвара. Тогда мэрия пообещала заменить покрытие на более прочное. А сейчас омичи заметили новые прорехи в досках.

Люди вынуждены ходить совсем рядом с ямой. Фото: ВКонтакте

На этот раз они выглядят куда более серьезными. Большая яма на середине дороги, видимо, появилась достаточно давно. Туда уже успело нападать много жухлой листвы и даже мервый снег.

- Приглашаем на бульвар Мартынова ломать ноги, - подписал свою публикацию автор поста. Действительно, по следам на снегу можно заметить, что люди проходят совсем рядом с этим провалом.