«Росводоканал Омск» поздравляет с Днём автомобилиста

Ежегодно автопарк предприятия пополняется современной техникой. За последние 5 лет он обновился более чем на 50% и сегодня насчитывает 240 разнообразных машин.

Только этим летом на предприятие поступило 25 единиц новой спецтехники. Это – трактора и тележки к ним, экскаватор, экскаватор-погрузчик, трал для перевозки гусеничного экскаватора, цельнометаллическая газель, поливомоечные машины, прицеп для установки горизонтально направленного бурения (ГНБ), а также сама установка ГНБ. На предприятии уже три установки ГНБ с разным диаметром труб, благодаря которым обновление городских сетей водоснабжения и водоотведения происходит бестраншейным способом.

И всей этой техникой управляют высококвалифицированные водители, крановщики, экскаваторщики, трактористы. А ещё есть специалисты, без которых немыслима оперативная и слаженная работа подразделения: диспетчеры выпускают автомобили в рейс, дежурные механики проверяют состояние техники, начальники отделов координируют работу автоколонн и бригад.

- Для бесперебойного обеспечения водой и услугами водоотведения жителей города, сотрудники автотранспортного цеха трудятся практически в круглосуточном режиме. Водители оперативно доставляют бригады предприятия на место работ или для устранения повреждений, осуществляют подвоз воды или откачку стоков. Экскаваторщики и крановщики филигранно управляют современной спецтехникой при проведении земляных работ и погрузке. Можно ещё долго перечислять всё то, что мастерски делают специалисты нашего автотранспортного цеха, которых я искренне благодарю за профессионализм и ответственность. А всем причастным ко Дню автомобилиста желаю ровных дорог и зелёных светофоров, – отметил генеральный директор «Росводоканал Омск» Сергей Шелест.