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В Омске появилось новое граффити, посвященное загрязнениям воздуха

Но его меньше чем за сутки успели испортить
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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Сверху изначальный рисунок, снизу уже дополненный неизвестными художниками.

Сверху изначальный рисунок, снизу уже дополненный неизвестными художниками.

Фото: ВКонтакте

Накануне в центре Омска рядом с остановкой Турист на стене парковки появилось новое граффити, посвященное загрязнению воздуха в городе. Молодой художник Александр Подгорный воплотил свою задумку в жизнь за 17 часов. Как он рассказал NGS55, своим рисунков он хотел привлечь внимание к проблеме загрязнения воздуха и одновременно подчеркнуть, что Омск - красивый город.

Но в первозданном виде граффити не простояло и суток. Художники закончили работу над ним только вчера, а сегодня на надписи JVCR ("Омск" на наглийской раскладке клавиатуры) появились другие символы, которые почти полностью скрывают одну часть рисунка.