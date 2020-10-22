В Омске появилось новое граффити, посвященное загрязнениям воздуха

Сверху изначальный рисунок, снизу уже дополненный неизвестными художниками. Фото: ВКонтакте

Накануне в центре Омска рядом с остановкой Турист на стене парковки появилось новое граффити, посвященное загрязнению воздуха в городе. Молодой художник Александр Подгорный воплотил свою задумку в жизнь за 17 часов. Как он рассказал NGS55, своим рисунков он хотел привлечь внимание к проблеме загрязнения воздуха и одновременно подчеркнуть, что Омск - красивый город.

Но в первозданном виде граффити не простояло и суток. Художники закончили работу над ним только вчера, а сегодня на надписи JVCR ("Омск" на наглийской раскладке клавиатуры) появились другие символы, которые почти полностью скрывают одну часть рисунка.