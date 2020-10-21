Из-за новой вспышки ковида в Омске опять дезинфицируют остановки

Фото: ГУ МЧС России по Омской области

В Омске уже вторую неделю бушует вторая волна коронавируса. Только за последние сутки выявлено сразу 173 новых случая заражения. В связи со сложной эпидемической обстановкой сотрудники регионального МЧС снова начали дезинфицировать улицы. Сегодня, 21 октября, людей в защитных костюмах, респираторах и со специальными баллонами можно было встретить в районе цирка.

Фото: ГУ МЧС России по Омской области

Фото: ГУ МЧС России по Омской области

Обработали не только остановочные павильоны, но и бульвар Победы, где всегда большой пешеходный трафик.

– Такие мероприятия мы проводим ежедневно, начиная с 11 апреля этого года. Специально созданная группа в средствах защиты при помощи распылителей с дезинфицирующим веществом, проводит обработку остановочных пунктов, парков, скверов и других объектов где, большая проходимость людей. Сегодня нами были обработаны 30 остановочных комплексов и два сквера, – рассказал начальник инженерной службы специализированной пожарной части Олег Иванов.

В пресс-службе регионального ГУ МЧС пообещали продолжить работы. И добавили, что с апреля их сотрудники уже обработали более 400 объектов различного назначения.

Фото: ГУ МЧС России по Омской области