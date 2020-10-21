В Омском ГАУ прошел региональный этап Всероссийского конкурса «АгроНТИ»

Ребята состязались по таким направлениям, как:

- агрокоптеры (применение беспилотных летательных аппаратов для решения задач в сельском хозяйстве);

- агророботы (автоматизированные системы управления сельскохозяйственной техникой);

- агрокосмос (использование космических снимков и веб-ГИС технологий в сельском хозяйстве);

- агрометео (прогнозирование погоды, создание архива погоды, аналитика).

Конкурсанты представили беспилотные летательные аппараты для решения задач в сельском хозяйстве, показали работу квадрокоптеров. Агророботы, управляемые школьниками, преодолевали препятствия, собирали сено, сажали картофель и многое другое.

На каждой площадке будут определены по пять победителей, которые покажут свои умения на финальном этапе конкурса уже в начале ноября.

Всероссийский конкурс среди учащихся сельских общеобразовательных учреждений АгроНТИ организован Фондом содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере совместно с некоммерческой организацией «Ассоциация образовательных учреждений АПК и рыболовства» при поддержке Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, Министерства просвещения Российской Федерации.

Цель конкурса - ознакомление и вовлечение обучающихся образовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, в работу над технологическими приоритетами Национальной технологической инициативы (НТИ), в том числе, применению цифровых технологий в сельском хозяйстве, задачам роботизации АПК, использованию беспилотников в сельском хозяйстве.

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